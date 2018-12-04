Омбудсмен Денисова упала в обморок в прямом эфире телепередачи

Украинский омбудсмен Людмила Денисова упала в обморок в прямом эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Это произошло во время выступления президента Петра Порошенко, когда он говорил о причинах захвата украинских кораблей Россией вблизи Керченского пролива.

Порошенко прервал свое выступление и помог отвести Денисову за пределы студии. После этого Порошенко подчеркнул, что омбудсмен работает по 20 часов в сутки ради освобождения пленных.

Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ "Бердянск" и "Никополь". 24 украинца, находившихся на захваченных судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Затем моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

3 декабря по решению Европейского суда по правам человека Россия должна была предоставить официальное объяснение о причинах задержания украинцев, их местонахождении, а также их состоянии здоровья и предоставленной медицинской помощи. Денисова сообщила, что официальной информации по этому поводу не поступало. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова по телефону сообщила ей о том, что трое раненых моряков находятся в больничном изоляторе "Матросской тишины".

Украинский омбудсмен направила в МИД РФ запрос для посещения пленных.