ООН: в мире ежедневно умирают до 7000 младенцев

20 октября 2017 г. 16:05
Источник: Левый берег
35 просмотров

Несмотря на развитые современных технологий лечения и научные достижения, ежедневно во всем мире продолжают умирать до семи тысяч детей.

Об этом свидетельствуют данные за прошлый год, обнародованные в совместном докладе ООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ВОЗ. 

"В 2016 году во всем мире умерло 2,6 млн новорожденных, или семь тысяч детей ежедневно", - отмечается в документе.

Вместе с тем показатели детской смертности детей в возрасте до пяти лет в целом снизились. Для сравнения, в 2000-ом году умерло 9,9 млн детей такого возраста, в прошлом году - 5,6 млн.

Среди основных болезней, которые приводят к летальному исходу, указываются пневмония и диарея. На них приходится 16% и 8% от всего количества смертных случаев детей в возрасте до пяти лет. При этом самый высокий показатель смертности зафиксирован в странах Южной Азии и Африки (в регионах к югу от Сахары).

В докладе подчеркивается, что причиной столь высокого уровня детской смертности считается, прежде всего, бедность.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.