ООН: в мире ежедневно умирают до 7000 младенцев

Несмотря на развитые современных технологий лечения и научные достижения, ежедневно во всем мире продолжают умирать до семи тысяч детей.

Об этом свидетельствуют данные за прошлый год, обнародованные в совместном докладе ООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ВОЗ.

"В 2016 году во всем мире умерло 2,6 млн новорожденных, или семь тысяч детей ежедневно", - отмечается в документе.

Вместе с тем показатели детской смертности детей в возрасте до пяти лет в целом снизились. Для сравнения, в 2000-ом году умерло 9,9 млн детей такого возраста, в прошлом году - 5,6 млн.

Среди основных болезней, которые приводят к летальному исходу, указываются пневмония и диарея. На них приходится 16% и 8% от всего количества смертных случаев детей в возрасте до пяти лет. При этом самый высокий показатель смертности зафиксирован в странах Южной Азии и Африки (в регионах к югу от Сахары).

В докладе подчеркивается, что причиной столь высокого уровня детской смертности считается, прежде всего, бедность.