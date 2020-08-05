Оппонентка Лукашенко заявила, что ей угрожали - звонок был с украинского номера

05 августа 2020 г. 11:37
Источник: 24 канал
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Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что ей и ее детям угрожали. Неизвестные позвонили с украинской номера. По словам Тихановской, неизвестный предупреждал, что ее посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом. Об этом сообщает "Новое время".

«Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею, а потом поверили в меня»,
– отметила кандидат в президенты.

Заметим, что муж Светланы Тихановской Сергей также был кандидатом в президенты Беларуси. Однако его задержали силовики и теперь держат под стражей.
На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская. Заметим, что ей пришлось вывезти своих детей из Беларуси в Евросоюз из-за угроз того, что власть может их отобрать.
 

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