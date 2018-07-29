Опубликованы фото Януковича, которые Манафорт просил скрыть от суда

29 июля 2018 г. 14:45
Источник: Корреспондент.net
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Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие доказательства".

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине, сообщает Bloomberg.

Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это "неподходящие, предвзятые и неоправданно трудоемкие доказательства". 

Среди этих документов были три фотографии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сделанные, когда Манафорт помогал Януковичу во время предвыборной кампании. 

Прокурор в свою очередь отметил, что эти документы непосредственно показывают, как Манафорт "делал деньги". 

Напомним, следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинской  Партией регионов.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинению.

 

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