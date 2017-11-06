Осмаев рассказал, почему они с Окуевой отказались от охраны после покушения летом

Доброволец АТО и муж Амины Окуевой Адам Осмаев прокомментировал заявление полиции о том, что они отказались от предоставленной охраны после покушения летом.

В интервью Цензор.НЕТ он сказал, что "нас просто предупредили, что охрана будет лишь до определенного времени".

"(Предупредили. - ред.) наши же охранники. Сказали, что руководство им сказало, что охрана будет до такого-то времени, по-моему, три месяца. И какие-то бумаги, естественно, мы подписывали, что согласны с этим. Мы и так благодарны, что хоть столько охраняли. Потому что мы понимаем, что государству сегодня сложно всех охранять", - отметил Осмаев.

По его словам, дело в том, что этот вопрос плохо урегулирован в Украине с законодательной точки зрения.

"Где-то предоставляется охрана МВД, где-то СБУ, где-то еще чья-то охрана. Деньги на это ведомства берут из собственных бюджетов. Это незапланированные расходы. И достаточно дорогостоящее удовольствие, во-первых. А во-вторых, людей не хватает на самом деле. А закона, насколько я знаю, о защите свидетелей нет. Сейчас Антон Геращенко хочет пролоббировать такой закон и назвать его в честь Амины Окуевой", - рассказал Осмаев.

Напомним, вечером 30 октября автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало рассказал, что Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев сами отказались от охраны, которую им предоставили после предыдущего нападения 1 июня 2017 года.