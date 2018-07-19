Особый период в Украине действует с 2014 года и по сей день, - Верховный суд

Особый период в Украине действует, начиная с 17 марта 2014 году и по настоящее время.

Об этом сообщила Юридическая служба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

В нем ведомство ссылается на письмо председателя Верховного суда Валентины Данишевской главе генштаба ВСУ Виктору Муженко, в котором изложен ответ на вопрос относительно продолжительности особого периода в Украине.

"Верховный суд однозначно сформулировал правовую позицию относительно толкования понятия "особый период" в постановлении от 25.04.2018 по делу № 205/1993/17-ц (кассационное производство № 61-1664св17).

Ранее в СМИ появилась информация, что суд отменил решение об особом периоде в Украине.

В постановлении указано, что период действует в Украине от 17.03.2014, после обнародования указа президента Украины от 17.03.2014 № 303/2014 "О частичной мобилизации", - отмечается в письме.

При этом также подчеркивается, что Верховный суд придерживается правовой позиции, согласно которой особый период в Украине действует до сих пор.

Напомним, в законе "Об обороне Украины" указано, что особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей о скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Такое определение закреплено и в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".