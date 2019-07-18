 

Освободить украинских политзаключенных - Европарламент принял резолюцию в отношении РФ

18 июля 2019 г. 13:46
Источник: РБК-Украина

Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при ЕС.

Резолюцией, которую поддержали 458 евродепутатов, подтверждается непризнание аннексии Крыма и содержится призыв к России немедленного освободить всех украинских политических заключенных и 24 моряка.

Кроме того, решительно осуждается акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива

В резолюции содержится призыв к РФ обнародовать весь список украинских пленных на Донбассе и облегчить контакты с ними. Также осуждается продолжающееся нарушение Россией международного права. Существует требование к РФ обеспечить международный правозащитный мониторинговый доступ к оккупированным Крыму и Донбассу.

В резолюции отмечается, что санкции ЕС не должны быть отменены, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в т.ч. минские договоренности. Европарламент считает, что ЕС должен быть готов ввести новые санкции против РФ, если нарушение Россией международного права будет продолжаться.

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