Освобожденные из плена украинцы не могут получить компенсации

Освобожденные из плена боевиков на Донбассе 74 украинца до сих пор не получили помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.
Об этом рассказал освобожденный из плена Владимир Фомичев, сообщает "Громадське".
Отмечается, что эта процедура затягивается, ведь на правительственном уровне так и не утвердили четкий порядок выделения этих средств.
"Есть проблема в том, что нет коммуникации между Министерством социальной политики и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий. На сегодня еще никто из освобожденных заложников не получил эти деньги", - сказал Фомичев.
Он добавил, что возникла проблема с прохождением специальной проверки. Ее должны провести по всем бывших заложников и проверить, не принимали ли они участие в действиях против Украины. Ранее такую спецпроверку проводила Служба безопасности.
"СБУ говорит, что проверка - это процессуальная процедура, поэтому они как бы "не имеют права на ее проведение". Такие процедуры проводит прокуратура, а в нашем случае - военная прокуратура. Но она ничего не знает, должна проводиться ею такая процедура или нет. Поэтому этот замкнутый круг", - отметил Фомичев.
Кабинет Министров решил выплатить по 100 тыс. гривен единоразовой помощи освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января из плена боевиков украинцам.
Как определило Министерство социальной политики, освобождены из плена боевиков 74 человека имеют ровно 6 месяцев на то, чтобы подать документы в соответствующие ведомства и получить по 100 тысяч гривен. Этот срок истекает 27 июня.
В МинТОТ заявили, что выплата денежной помощи для освобожденных из плена начнется тогда, когда премьер Владимир Гройсман подпишет порядок предоставления этих выплат.