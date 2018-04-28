Освобожденные из плена украинцы не могут получить компенсации

Освобожденные из плена боевиков на Донбассе 74 украинца до сих пор не получили помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.

Об этом рассказал освобожденный из плена Владимир Фомичев, сообщает "Громадське".

Отмечается, что эта процедура затягивается, ведь на правительственном уровне так и не утвердили четкий порядок выделения этих средств.

"Есть проблема в том, что нет коммуникации между Министерством социальной политики и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий. На сегодня еще никто из освобожденных заложников не получил эти деньги", - сказал Фомичев.

Он добавил, что возникла проблема с прохождением специальной проверки. Ее должны провести по всем бывших заложников и проверить, не принимали ли они участие в действиях против Украины. Ранее такую спецпроверку проводила Служба безопасности.

"СБУ говорит, что проверка - это процессуальная процедура, поэтому они как бы "не имеют права на ее проведение". Такие процедуры проводит прокуратура, а в нашем случае - военная прокуратура. Но она ничего не знает, должна проводиться ею такая процедура или нет. Поэтому этот замкнутый круг", - отметил Фомичев.

Кабинет Министров решил выплатить по 100 тыс. гривен единоразовой помощи освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января из плена боевиков украинцам.

Как определило Министерство социальной политики, освобождены из плена боевиков 74 человека имеют ровно 6 месяцев на то, чтобы подать документы в соответствующие ведомства и получить по 100 тысяч гривен. Этот срок истекает 27 июня.

В МинТОТ заявили, что выплата денежной помощи для освобожденных из плена начнется тогда, когда премьер Владимир Гройсман подпишет порядок предоставления этих выплат.