От коронавируса умер друг Трампа, спонсировавший республиканцев

В США от осложнений коронавируса COVID-19 скончался известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера, который также был близким другом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

«Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему было 70 лет.

Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа. Его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером. Чера также представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом".

Трамп пригласил Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире".

"Это отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал Трамп о Чере.