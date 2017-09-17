"Отец всех бомб". В Иране заявили о создании сверхмощного неядерного оружия

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, сообщает Pars today со ссылкой на интервью командующего местному телеканалу.

"Организация оборонной промышленности по поручению военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн. Эти бомбы в нашем распоряжении. Они могут быть запущены с самолетов Ильюшина и они весьма разрушительны", - отметил Хаджизаде.

Командующий военно-космическими силами КСИР по аналогии со сверхмощной неядерной бомбой США назвал новый боеприпас отечественного производства "отцом всех бомб".

Напомним, что 13 апреля США впервые применили самую мощную в своем арсенале неядерную бомбу GBU-43, нанеся удар по позициям боевиков ИГИЛ на востоке Афганистана.

Сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43 известна также как "матерь всех бомб" (MOAB). MOAB является одной из самых больших авиабомб. Точный вес бомбы - 9 797 кг.

GBU-43 оснащена системой спутникового наведения. Впервые была испытана в марте 2003 года, всего за несколько дней до начала войны в Ираке.