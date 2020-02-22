Открыто первое в истории Украины дело против депутата-кнопкодава

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство по факту неперсонального голосования одним из народных депутатов на заседании 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ведомстве отметили, что генпрокурор внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. Информацию о кнопнодавстве депутата прокуроры взяли из видео, опубликованном средствами массовой информации. Досудебное расследование поручили провести следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

По данным издания "Чесно", на кнопкодавстве 21 февраля во время голосования за поправки к законопроекту по открытию рынка земли несколько раз был замечен а внефракционный депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Владислав Поляк.