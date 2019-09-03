Отмена депутатской неприкосновенности: что изменится для депутатов

Во вторник, 3 сентября 2019 года, Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект № 7203 о снятии депутатской неприкосновенности — за него проголосовали 373 народных депутата.

Что же предусматривает это историческое решение и что важно знать о новом законе?

Изначально законопроект № 7203 был внесен в Раду пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Год назад Конституционный суд признал его соответствующим Конституции, а в сентябре 2018 года ВР восьмого созыва поддержала идею в дальнейшем рассмотреть именно проект Порошенко о снятии неприкосновенности(а не альтернативный депутатский).

После избрания президентом Владимир Зеленский, также обещавший отменить депутатскую неприкосновенность, настоял на том, чтобы Рада рассмотрела проект закона № 7203 как неотложный.

Новый законопроект решили не вносить, чтобы не затягивать процесс отмены неприкосновенности, пояснил ранее представитель президента в ВР, нынешний первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Принятый закон предусматривает изъятие двух абзацев из статьи 80 Конституции, которые до сих обеспечивали народным депутатам неприкосновенность.

Речь идет о следующих предложениях:

«Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность»

«Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Отныне статья 80 Конституции Украины будет выглядеть так:

«Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Что теперь изменится для депутатов? Ранее для того, чтобы задержать, арестовать депутата либо привлечь его к уголовной ответственности требовалось три отдельных решения парламента. Подать соответствующие представления в Раду мог, к примеру, генеральный прокурор, после чего их рассматривал регламентный комитет парламента. Лишь после этого предложения выносились на голосование в сессионный зал.

Отныне эта процедура отменяется. После вступления закона в силу каждого депутата смогут привлечь к уголовной ответственности за любые соответствующие правонарушения согласно общепринятой процедуре — в том числе в рамках антикоррупционных расследований.

«Если депутат сбивает человека, или «крышует» добычу янтаря, или совершает какое-либо уголовное преступление, он должен нести ответственность», — заявил Владимир Зеленский, выступая в Раде 3 сентября.

Это касается и нардепов текущего созыва Рады.

«С 1 января 2020 года народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и будут пользоваться всеми „благами“ правосудия на равных со всеми остальными гражданами», — пояснил экс-нардеп Мустафа Найем.

Однако за депутатами сохранили депутатский индемнитет — то есть нардепы будут иметь право свободно выступать и голосовать в парламенте — за это их не могут привлечь к ответственности.

На этом сделал акцент Зеленский, выступая в Раде. Этот нюанс отмечают и юристы — в частности, именно такой вариант принятия закона прогнозировала в своем Facebook новоизбранный нардеп от партии Голос Леся Василенко. До прихода в парламент она возглавляла общественную организацию Юридическая сотня.

При этом, как пишет Василенко, чтоб закон 7203 заработал полноценно, «осталось внести изменения в закон «О статусе народного депутата» и еще некоторые нормативно-правовые акты».

А нардеп от партии Голос Ярослав Юрчишин накануне голосования не исключил, что депутаты, в отношении которых уже ведутся расследования, могут оспорить в КС процедуру принятия закона.

О таком намерении уже сообщила фракция ОПЗЖ.

В то же время глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уже после принятия закона выразил уверенность, что с юридической точки зрению процедура голосования не вызывает вопросов.