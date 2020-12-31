Отношения после Brexit: сегодня вступило в силу соглашение ЕС и Британии

В четвер, 31 декабря, соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу. Королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе. Об этом передает Zeit.

Сделка Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit была одобрена обеими палатами британского парламента.

Отметим, что вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон.