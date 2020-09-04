Отравление российского оппозиционера Навального: МИД озвучил позицию Украины

Против России должны быть приняты меры в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге сегодня, 4 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, нет оснований не доверять немецкой лаборатории, которая установила отравление Навального. А способность России на такие действия он считает вполне вероятной.

"Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить... Это происходит по всему миру", - заявил он.

Кулеба заявил, что это преступление не должно остаться безнаказанным.

"Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все те, кто оппонируют политике РФ, должны задействовать действенный механизм влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода Северный поток-2", - заявил он.

Как сообщалось, 2 сентября Берлин объявил, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что сомнений в результатах экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений. В РФ это назвали вмешательством во внутренние дела страны.

К слову, вчера в немецком политикуме начали раздаваться голоса за закрытие Северного потока-2 из-за отравления Навального.