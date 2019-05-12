Палатку волонтеров на площади Свободы хотят сделать приемной народного депутата

12 мая 2019 г. 20:21
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В палатке волонтеров «Все для победы» на площади Свободы, которую хотят демонтировать городские чиновники, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко намерена открыть депутатскую приемную.

Об этом она сообщила сегодня, 12 мая, на своей странице в Фейсбук.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти пять лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", – написала она.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о сносе палатки "Все для победы", которая за сутки набрала необходимое для ее рассмотрения количество подписей.

11 мая организаторам палатки вынесли предписание с требованием самостоятельно демонтировать ее течение трех дней. Сообщалось, что если этого не произойдет, палатку демонтируют на основании решения исполкома горсовета.

Сегодня, 12 мая, на площади Свободы прошла акция в защиту палатки.

В центре Харькова собрались около 500 человек.

Активисты считают, что палатка является символом борьбы за победу Украины, и должна стоять до окончания войны.

 

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