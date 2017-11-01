Панама выдала Каськива Украине

Из Панамы экстрадирован экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Ночью 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", – написал он.

"Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия", – сообщил Луценко утром 1 ноября.

Генпрокурор отметил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украине – но не последний".

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

12 сентября прошлого года Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч – он внес залог и вышел на свободу 30 сентября 2016 года. Также экс-чиновник подал ходатайство о политическом убежище.

В марте текущего года стало известно, что Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.