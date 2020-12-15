Верховная Рада вернула полномочия НАПК

Верховная Рада приняла в целом проект закона №4470, который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, заблокированную скандальным решением Конституционного суда Украины.

Документ голосовали за основу и в целом, его поддержал 321 нардеп (первое чтение) и 300 народных депутатов во втором чтении.

Законопроект восстанавливает позиции НАПК по проверкам деклараций. Анастасия Радина ( "Слуга народа") как представитель рабочей группы, которая работала над документом, объяснила, что закон соответствует выводам Венецианской комиссии.

"Законопроект восстанавливает те полномочия НАПК, по которым Конституционный суд не привел правовой позиции по их неконституционности. Он устанавливает особенности осуществления антикоррупционных мероприятий в отношении судей", - пояснила она.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения в законодательство должны обеспечить полноценное функционирование НАПК. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда.

Законопроект также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц , уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

7 декабря сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Также парламент должен принять закон, предусматривающий административную ответственность для судей Конституционного суда.