Парламентские выборы. ЦИК создала 199 окружных избирательных комиссий

01 июня 2019 г. 9:50
Источник: РБК-Украина
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 199 окружных избирательных комиссий (ОИК) на выборах Рады, запланированных на 21 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что сегодня во время заседания ЦИК, рассмотрев соответствующие представления политических партий, образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с использованием механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3 582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.

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