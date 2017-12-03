"Партия Решительных перемен" сменила название на "Слуга народа"

03 декабря 2017 г. 17:52
Источник: Левый Берег
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В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой "Политическая партия "Слуга народа" (ПП "Слуга народа").

Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица "Слуга народа" - политическая партия.

Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии "Слуга народа" является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.

В то же время, согласно системе YouControl, ранее "Политическая партия "Слуга народа"" называлась "Политическая партия "Партия Решительных перемен"".

"Слуга народа" - популярный украинский телесериал студии "Квартал 95", руководителем которой является Владимир Зеленский.

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