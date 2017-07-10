Парубий призвал Гуттериша лишить РФ права вето в Совбезе ООН

10 июля 2017 г. 9:54
Источник: Интерфакс-Украина
24 просмотра

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России "права вето" на Совбезе ООН.

"Призывал ООН лишить Россию" права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которую он напал", - написал он на своей странице в Твиттер в воскресенье вечером.

Кроме того, во время встречи А.Парубия с А.Гуттеришем обсуждалась гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму. Председатель ВР Украины поблагодарил генсека ООН за предоставленную Организацмей помощь Украине в гуманитарной сфере.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.