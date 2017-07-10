Парубий: Рада рассмотрит все представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Добкина и других депутатов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит все шесть представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

По словам Парубия, рассмотреть этот вопрос предлагается в четверг, 13 июля, сообщает Украинская правда.

Спикер отметил, что к нему поступило предложение рассмотреть все представления, которые поступили от Генеральной прокуратуры, в один день.

Он добавил, что не все представления ГПУ были рассмотреть в комитетах, в представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.

По словам Парубия, если Верховная Рада поддержит предложение о рассмотрении всех представлений вместе, то их рассмотрят в четверг, 13 июля.

"Если нет - мы завтра начнем рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности", - сказал он.