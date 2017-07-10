Парубий: Рада рассмотрит все представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Добкина и других депутатов

10 июля 2017 г. 12:38
Источник: Новое Время
61 просмотр

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит все шесть представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

По словам Парубия, рассмотреть этот вопрос предлагается в четверг, 13 июля, сообщает Украинская правда.

Спикер отметил, что к нему поступило предложение рассмотреть все представления, которые поступили от Генеральной прокуратуры, в один день.

Он добавил, что не все представления ГПУ были рассмотреть в комитетах, в представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина.

По словам Парубия, если Верховная Рада поддержит предложение о рассмотрении всех представлений вместе, то их рассмотрят в четверг, 13 июля.

"Если нет - мы завтра начнем рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности", - сказал он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.