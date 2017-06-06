Парубий сообщил, когда Верховная Рада может рассмотреть медицинскую реформу

06 июня 2017 г. 12:17
Источник: Новое Время
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предположил, что депутаты могут рассмотреть законопроекты по медицинской реформе в первом чтении уже на этой неделе.

Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

"Мы только ждем повторного внесения Кабинетом министров тех законов (относительно медицинской реформы - ред). В тот момент, когда они будут внесены, мы поставим их в повестку дня. Думаю, что на этой неделе мы еще будем иметь возможность включить в повестку дня и, возможно, даже рассмотреть в первом чтении", - отметил Парубий.

Спикер также напомнил, что рабочая группа с участием народных депутатов и и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун разработала два законопроекта относительно медицинской реформы.

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