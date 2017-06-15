Парубий в США: Украине нужна особая консолидированная поддержка

Украина выбрала твердый курс на присоединение к Североатлантическому альянсу и готова защищать свободу цивилизованного мира, однако для этого она нуждается в "особой консолидированной поддержке", в том числе со стороны США.

С таким обращением выступил в четверг на V Саммите рабочей группы украинских США в Вашингтоне Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Мы хорошо понимаем, что НАТО - это не только военный союз, НАТО для нас, прежде всего, цивилизационный выбор. Это прозрачная экономика, это соблюдение прав и свобод граждан, но также боеспособная украинская армия. На этом пути, на пути присоединения к НАТО нам необходима особая консолидированная поддержка", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Он напомнил, что некоторые европейские политики утверждают, что членство Украины в НАТО - несвоевременное, и что это еще больше разозлит Россию. "Я глубоко убежден, что это собственно и есть та тема, о которой мы должны громко говорить и двигаться дальше", - заявил Парубий.

Председатель Верховной Рады в этой связи подчеркнул, что во время встреч в Вашингтоне он предложил "промежуточный" формат безопасности перед вступлением Украины в Альянс.

"Это возможность подписания двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и США, как это звучит официально "о союзнике Соединенных Штатов вне НАТО", - заметил спикер.

Он выразил надежду на достижение положительного решения, которое будет также важным в процессе реформирования украинской армии. "Украина сегодня готова бороться за свою свободу и за свободу Европы. Мы знаем ей цену, как трудно это дается, мы это прошли и на Майдане, и в АТО. Благодаря поддержке всего свободного мира и поддержке США мы обязательно победим", - заявил Парубий.