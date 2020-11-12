Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не решен

Подписанное соглашение по Нагорному Карабаху не предполагает решение территориального вопроса, заявил в четверг, 12 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха, как был нерешенным, так и остается нерешенным, и еще предстоит работа", - сказал Пашинян в Facebook.

"Принципиальное значение имеет окончательное решение карабахского вопроса и статус Арцаха. Наша позиция не изменилась, и международное признание Арцаха становится приоритетом. Для этого сейчас есть более весомые доводы", - отметил он.

Он снова объяснил, что соглашение было подписано из-за опасения попадания в окружении 25 тысяч военных.

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - сказал он.

"В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", - добавил он.

По его словам, в тылу уже не было боеспособных сил, которые могли бы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

"Поэтому пришло время командующего, пришло время родины пойти на жертвы. С этим пониманием я подписал этот документ", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, согласно соглашению, Армения должна передать Азербайджану ряд территории.

Так, до 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

При этом будет создан Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

Условия соглашения вызвали протесты в Ереване. Оппозиция требует от Пашиняна отказаться от сделки и уйти в отставку.