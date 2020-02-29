Пентагон будет производить противотанковые комплексы для Украины

29 февраля 2020 г. 12:25
Источник: ZN.UA
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Министерство обороны США подписало соглашение, в соответствии с которым будет осуществляться производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран-партнеров. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Известно, что за производство комплексов будет отвечать компания Raytheon. Кроме Украины они будут направлены также в Австралию, Грузию, Индонезию, Иорданию, Ирландию, Катара, Литву, Новую Зеландию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты, Омана, Турцию, Францию, Чехию и Эстонию.

Отмечается, что производство будет происходить в Тусоне в Аризоне. Для этого из бюджета Америки уже выделено 18,4 млн долларов. Окончание изготовления комплексов ожидается 25 июня этого года.

 

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