Первая зарплата нардепов: кто сколько заработал в новой Раде

Больше всех заработал в Раде первый-вице-спикер Руслан Стефанчук, меньше всех - Анна Коваленко, ставшая замглавы Офиса президента. Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили первую полноценную зарплату. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос LIGA.net. В частности, председатель Рады Дмитрий Разумков получит за период с 29 августа по 30 сентября 50 тыс. 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 тыс. 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 тыс. 800 грн.

Главы фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия ("Слуга народа") – 43 тыс. 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 тыс. 400 и 37 тыс. 500 грн;

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 37 тыс. 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 тыс. 100 и 46 тыс. 300 грн;

Сергей Рахманин ("Голос") – 44 тыс. 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За будущее") – по 45 тыс. 200 грн.

Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 тыс. 200 грн;

Петр Порошенко – 42 тыс. грн;

Виктор Медведчук – 49 тыс. 300 грн.

Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43 тыс. 300 грн, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 тыс. грн.

Больше всех в Раде заработал Руслан Стефанчук (59 тыс. 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 тыс. 900 грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы ОП, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Полный список депутатов и зарплат (кроме спикера и его заместителей):