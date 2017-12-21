Пикет под стенами налоговой. Жители поселка Белый Колодец вышли спасать местный сахарный завод

Привязанный к забору баран, метлы в виде елки, оркестр и несколько сотен пикетчиков с плакатами в руках. Это жители поселка Белый Колодец, которые пока работают, или уже уволены с местного сахарного завода. Говорят, предприятие на грани закрытия.

Светлана Головнёва, участница акции

Я оператор центрифуг торгопродукта. Це значить я облуговую сахар, щоб зварити з нього чистий, красивий, білий сахар. Чому прийшли? Тому що не платять зарплату, не має грошей отправить дитину, ніза що купить зошити, книжки.

Инна Лёзная, участница акции

Працювала я в сахарному заводі апаратчиком першого продукта варіння утфеля. На данний час ми не отримали зарплату, тому що ноль на заводі, грошей немає. Ми при їхали сюда з забастовкой.

В областное управление налоговой инспекции в Харьковской области участники акции приехали не просто так. Руководство утверждает, что зарплату прекратили платить именно из-за прессинг налоговой и искусственного блокирования работы, которое началось ещё в 2014 году. Дело в том, что завод предприятие сезонное. Реализация продукции происходит на протяжении двух-трех месяцев, а несколько десятков проверок подряд вносят свои коррективы в этот график - жалуется Сергей Марченко.

Сергей Марченко, заместитель директора ООО СП «Белый Колодец»

Задействована куча людей. Мы не успеваем готовить документацию даже для налоговой - это раз. Второе - налоговая инспекция, то есть, фискальная служба, блокирует регистрацию налоговых накладных, что за собой тянет не реализацию продукции. Мы не реализуем продукцию, а значит нет поступлений на счет денежных средств, на счет предприятия. Мы не можем заплатить зарплату

Сейчас, уверяет Марченко, завод не может даже рассчитаться по срочным платежам. В отделе коммуникаций ГФС в Харьковской области журналистам сообщили, что приняли от пикетчиков письмо-обращение. Его зарегистрировали, а в дальнейшем на него будет предоставлен обоснованный ответ. Однако, отметили, что основное требование документа регистрация налоговых накладных, но этот вопрос находится в компетенции комиссии главного управления в Киеве. Привлек пикет и внимание депутатов областного совета, которые собирались на внеочередную сессию. По словам председателя областного совета Сергея Чернова проблемная ситуация будет обсуждаться на заседании специальной комиссии.

Сергей Чернов, председатель областного совета

Ми проведемо засідання профільної постійної комісії. туди запросимо депутатів обласної ради, які звернуться з аналогічними питаннями. а вони є, ми почули це сьогодні по виступах. ми сьогодні попросили керівництво. і прокурора області, і Служби безпеки України, і управління Національної поліції і Головного управління державної фіскальної служби в Харківській області - на це засідання відправити своїх представників.

Решение о рассмотрении депутатского обращения по решению проблемной ситуации жителей поселка Белый Колодец депутаты приняли единогласно.