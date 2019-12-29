Пленных из оккупированного Луганска повезли к месту обмена, из "Борисполя" вылетел спецборт - СМИ

Удерживаемых боевиками "ЛНР" лиц утром 29 декабря вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя боевиков в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольгу Кобцеву.

В то же время из аэропорта "Борисполь" вылетел специальный военный борт, сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

По информации Кобцевой, окончательные списки согласовали вчера. Обмен состоится на пропускном пункте "Майорск" - для обычных граждан сегодня он закрыт "по техническим причинам".

Представитель боевиков заявила, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена".

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подтвердил дату обмена пленными - 29 декабря. Однако по состоянию на вечер субботы верификация списков еще не была завершена.

Ранее, 26 декабря, боевики заявили, что украинская сторона передаст 87 человек, а Киеву выдадут 55 людей.

28 декабря суд отпустил для обмена пленными пятерых “беркутовцев”, подозреваемых в расстреле Небесной сотни, боевикам также передадут троих обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта, которых накануне приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Российским боевикам передадут также фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также сообщалось, что в список на обмен включены боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.