По делу о рюкзаках МВД проходят новые обыски

01 ноября 2017 г. 14:02
Источник: Левый берег

Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого дела рюкзаков.

"Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области. Эти, а также другие розыскные следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, разоблаченных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связаны с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позже, и тому подобное. Разоблаченные факты приобщены к материалам следствия", - сообщается в фейсбуке НАБУ.

Напомним, во вторник детективы НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты 14 млн гривен бюджетных средств при закупке МВД рюкзаков провели обыски и задержали трех человек - сына главы МВД Арсена Авакова Александра, его бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

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