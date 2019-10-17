По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, - Ирина Венедиктова

Народный депутат Украины Ирина Венедиктова 17.10.2019 года в ходе встречи с предпринимателями ТЦ «Барабашово» под стенами администрации Президента Украины сообщила о намерении инициировать создание временной следственной комиссии по деятельности харьковских городских властей и лично мэра Геннадия Кернеса.

Это решение стало следствием многочисленных, обоснованных жалоб лидеров крупнейших профсоюзных объединений и общественных организаций ТЦ «Барабашово» на действия чиновников.

В частности, депутата возмутило нежелание городского Головы выслушать харьковчан в вопросе строительства дороги через территорию ТЦ «Барабашово», угрозы чиновников расправиться с несогласными при помощи бульдозеров, многичесленные попытки силового давления на харьковский бизнес.

Вместе с народным депутатом Алексеем Кучером, также принимавшим участие во встрече, Ирина Венедиктова заверила, что Президент Украины осведомлён о непростой ситуации в Харькове.

Также народные избранники отметили, что в Харькове большое количество незавершённых проектов в области строительства и ремонта дорог, в частности упоминался Московский проспект, перекрёсток ул. Академика Павлова и Московского проспекта, другие проблемные дороги. Поэтому, создание очередного дорожного долгостроя вызывает немало вопросов.

Наличие большого количества проблемных моментов, нежелание властей слышать харьковчан, а также необходимость разобраться в эффективном использовании бюджетных средств – эти аргументы являются решающими для инициирования создания временной следственной комиссии.

Также на встрече стало известно, что юристы ТЦ «Барабашово» уже подготовили и в ближайшее время подадут в установленном законом порядке необходимые документы для обжалования решений последней сессии Харьковского городского совета в части строительства автомагистрали через территорию ТЦ «Барабашово», расторжения арендных отношений по отдельным участкам территории торгового центра.

Ирина Венедиктова и Алексей Кучер пообещали в ближайшее время связаться с предпринимателями для координации действий в урегулировании данных вопросов.