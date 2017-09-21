Под Харьковом больнице искали взрывчатку: людей эвакуировали

Накануне около 18:25 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило обращение от врача учреждения о том, что на стационарный телефон позвонил неизвестный и заявил, что у них есть 15 минут, чтобы эвакуироваться.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, с места происшествия были эвакуированы 37 граждан и обследовано здание больницы площадью около 600 квадратных метров. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются все необходимые меры для задержания лица, совершившего правонарушение.