Под Харьковом дети сожгли солому: погиб ребенок

Накануне в 20:35 в ожоговое отделение харьковской больницы доставили шестилетнего мальчика. У него констатировали термический ожог огнем около 90% тела, болевой шок. Утром ребенок умер.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, мальчик находился в гостях у своей бабушки в поселке Калиново Золочевского района, пошел гулять вместе с 7-летним другом. Дети играли в тюках соломы, которые находились на пустыре вблизи жилищ, вдруг солома загорелась. Старший парень смог выпрыгнуть, а 6-летний застрял. Местный житель, который проходил мимо, услышал крики и вытащил ребенка из огня.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.