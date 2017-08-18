Под Харьковом дети сожгли солому: погиб ребенок

18 августа 2017 г. 10:29
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Накануне в 20:35 в ожоговое отделение харьковской больницы доставили шестилетнего мальчика. У него констатировали термический ожог огнем около 90% тела, болевой шок. Утром ребенок умер.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области,  мальчик находился в гостях у своей бабушки в поселке Калиново Золочевского района,  пошел гулять вместе с 7-летним другом. Дети играли в тюках соломы, которые находились на пустыре вблизи жилищ, вдруг солома загорелась. Старший парень смог выпрыгнуть, а 6-летний застрял. Местный житель, который проходил мимо, услышал крики и вытащил ребенка из огня.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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