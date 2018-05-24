Под Консульством Российской Федерации вновь прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных

Среди участников акции: представители харьковского площади, общественные активисты, патриоты и просто неравнодушные. У многих людей в руках национальные флаги, ленты и плакаты с надписью на английском "свободу Сенцову"

Елена Корсун, участница акции

Тут написано «свободу Сенцову» і я підтримую його, я підтримую всіх. Не відносно цього плакату - я підтримую всіх людей, не тільки Олега. Це дуже важливо. Ну я для себе вирішила, що підтримувати наших, хто там остався, наших політбранців. І політбранці, ну я вважаю, що це таке явищє яке не повинно існувати взагалі.

Вместе с мамой в российского консульства пришла и 12-летняя школьница Олеся.

Олеся Чуркина, участница акции

Ми теж громадяни України, які теж повинні підтримати його в цій справі і дати йому якесь натхнення і більше сил. - Цей меседж, що ти намагаєшся передати і досягнути цією акцією? - Щоб Россія звільнила Сенцова з Москви і щоб він вільно далі жив в Україні

Сюда под высокие заборы диппредставительства соседа-агрессора активисты приходят уже не впервые, но каждый раз с надеждой донести свой месседж до Кремля

Иванна Скиба-Якубова, участница акции

Ми тут регулярно збираємося під цими закритими вікнами для того, щоб попередити, що ми своїх повернемо, кожного. - Як вважаєте чи моніторять це російські ЗМІ та так далі. - Як вважаєте, чи моніторять це російські ЗМІ і так далі? - Я переконана, що моніторять лише справа, що вони з цією інформацією роблять, да. Тобто, вона наврядчи там звучить в медіа, але те, що вона там лягає на потрібні столи, ну це очевидно. А далі питання якихось міждержавних домовленостей. Але знову ж таки наша задача - про це нагадувати.

Напомню, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами весной 2014 года в Крыму, после аннексии полуострова. Сейчас по решению российского суда он отбывает наказание в колонии находящейся в Ямало-Ненецком автономном округе.

С 14 мая Сенцов вообще отказался от пищи. В записке, которую патриот передал через авдвоката, он объяснил, что прекратит голодовку только после освобождения всех украинских политзаключенных.

Следует отметить, что акции в поддержку Сенцова течение недели прошли в разных уголках Украины, и даже в Москве и Петербурге.