Под стенами горсовета в день сессии пройдет пикет

Под стенами Харьковского горсовета, где завтра, 26 февраля, должна состояться сессия, пройдет пикет против переименования проспекта Петра Григоренко.

Об этом сообщили в Фейсбук организаторы мероприятия.

По их словам, цель данного пикета - показать, что харьковчане выступают за исполнение законов Украины и решений суда.

«И снова Кернес хочет переименовать проспект Григоренко в честь Жукова. Ничего ему не мешает: ни решения судов, ни прямые указания Института национальной памяти, ни законы Украины.

Теперь Кернес базируется на "общественном обсуждении", которое состоялось на сайте горсовета. Однако мы не считаем такое обсуждение достаточной причиной. И на это есть несколько оснований:

- такое обсуждение не предусмотрено законодательством Украины;

- общественные обсуждения не могут противоречить законам Украины;

- это общественное обсуждение было сфальсифицировано», - говорится в сообщении организаторов пикета.

Как отмечается, начало пикета - в 10:00.