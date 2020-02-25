Под стенами горсовета в день сессии пройдет пикет

25 февраля 2020 г. 15:05
60 просмотров

Под стенами Харьковского горсовета, где завтра, 26 февраля, должна состояться сессия, пройдет пикет против переименования проспекта Петра Григоренко.

Об этом сообщили в Фейсбук организаторы мероприятия.

По их словам, цель данного пикета - показать, что харьковчане выступают за исполнение законов Украины и решений суда.

 «И снова Кернес хочет переименовать проспект Григоренко в честь Жукова. Ничего ему не мешает: ни решения судов, ни прямые указания Института национальной памяти, ни законы Украины.

Теперь Кернес базируется на "общественном обсуждении", которое состоялось на сайте горсовета. Однако мы не считаем такое обсуждение достаточной причиной. И на это есть несколько оснований:

- такое обсуждение не предусмотрено законодательством Украины;

- общественные обсуждения не могут противоречить законам Украины;

- это общественное обсуждение было сфальсифицировано», - говорится в сообщении организаторов пикета.

Как отмечается, начало пикета - в 10:00.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.