Под Верховной Радой произошли столкновения, есть пострадавшие

Сегодня утром, 27 февраля, в палаточном городке, установленном возле здания Верховной рады Украины, произошли столкновения, в результате которых пострадал правоохранитель, передает корреспондент РБК-Украина.
Протестующие закидывают силовиков под Радой камнями.
Кроме того, активисты набросали шины под здание Рады.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, под зданием Рады раздаются взрывы.
Столкновения под Радой происходят между правоохранителями и активистами, которые требовали повышения пенсий военнослужащим.
Одна из сторон применила слезоточивый газ.
Планировалось, что сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассмотрит вопросы социальной защиты военнослужащих.