Под Верховной Радой произошли столкновения, есть пострадавшие

Сегодня утром, 27 февраля, в палаточном городке, установленном возле здания Верховной рады Украины, произошли столкновения, в результате которых пострадал правоохранитель, передает корреспондент РБК-Украина.

Протестующие закидывают силовиков под Радой камнями.

Кроме того, активисты набросали шины под здание Рады.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, под зданием Рады раздаются взрывы.

Столкновения под Радой происходят между правоохранителями и активистами, которые требовали повышения пенсий военнослужащим.

Одна из сторон применила слезоточивый газ.

Планировалось, что сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассмотрит вопросы социальной защиты военнослужащих.

