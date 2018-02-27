Под Верховной Радой произошли столкновения, есть пострадавшие

27 февраля 2018 г. 12:21
Источник: РБК-Украина
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Сегодня утром, 27 февраля, в палаточном городке, установленном возле здания Верховной рады Украины, произошли столкновения, в результате которых пострадал правоохранитель, передает корреспондент РБК-Украина.

Протестующие закидывают силовиков под Радой камнями.

Кроме того, активисты набросали шины под здание Рады.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, под зданием Рады раздаются взрывы.

Столкновения под Радой происходят между правоохранителями и активистами, которые требовали повышения пенсий военнослужащим.

Одна из сторон применила слезоточивый газ.

Планировалось, что сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассмотрит вопросы социальной защиты военнослужащих.
 

 

Видео: 

Сутички під Радою. 27.02.2018

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