Подавший в отставку замминистра юстиции обвинил Минюст в имитации реформ

Подавший в отставку заместитель министра юстиции Андрей Вишневский обвиняет Министерство юстиции в имитации реформ.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Мое решение (подать в отставку) базируется скорее на рациональных, а не эмоциональных мотивах. Я не готов быть причастным к имитации реформ, которые маскируют обслуживание бизнес-интересов отдельных частных лиц и политических групп", - отметил Вишневский.

Он подчеркнул, что обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы заниматься эффективным менеджментом государственной политики.

Конкурс по избранию директора Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Вишневский назвал фарсом.

"Возмущение людей вызывает то, что комиссия в составе 8 членов, 5 из которых - сотрудники Минюста, в условиях очевидного конфликта интересов, без каких-либо критериев и профессиональных инструментов отбора, выбрала кандидатом действующего замминистра Павла Мороза... Не конкурс, а циничный фарс!" - заявил Вишневсикй.

По его словам, Минюст также непорядочно поступил по отношению к представителям профессиональной общественности - их голоса на конкурсе были заблокированы с помощью административного ресурса.

Вишневский обвиняет лично министра юстиции Павла Петренко во вмешательстве в конкурсный отбор.

В то же время он считает правильным решением Минюста объявить повторный конкурс на должность директора Центра бесплатной правовой помощи.

Напомним, назначенный замминистра юстиции 19 апреля Вишневский подал в отставку 15 июня. До этого он работал директором координационного центра по предоставлению правовой помощи.

На конкурсе по избранию нового директора Центра победил замминистра юстиции Павел Мороз, но его назначение не состоялось из-за протестов. После этого Петренко назначил повторный конкурс.