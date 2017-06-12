Подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко оставили под арестом

В Черкассах Апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"В понедельник, 12 июня 2017 года, судьями апелляционного суда Черкасской области оставлена мера пресечения - взятие под стражу без права внесения залога подозреваемому в создании преступной организации, похищении и убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июня следственным судьей Приднепровского районного суда г. Черкассы подозреваемому в организации убийства журналиста Сергиенко была избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Однако указанное определение суда было обжаловано стороной защиты.

Сейчас, по данным прокуратуры, следствие продолжается, принимаются меры относительно быстрого, всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовных правонарушений, завершения досудебного расследования в кратчайший срок и принятия окончательного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.