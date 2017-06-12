Подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко оставили под арестом

12 июня 2017 г. 20:40
Источник: Укринформ
3 просмотра

В Черкассах Апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"В понедельник, 12 июня 2017 года, судьями апелляционного суда Черкасской области оставлена мера пресечения - взятие под стражу без права внесения залога подозреваемому в создании преступной организации, похищении и убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июня следственным судьей Приднепровского районного суда г. Черкассы подозреваемому в организации убийства журналиста Сергиенко была избрана мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Однако указанное определение суда было обжаловано стороной защиты.

Сейчас, по данным прокуратуры, следствие продолжается, принимаются меры относительно быстрого, всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовных правонарушений, завершения досудебного расследования в кратчайший срок и принятия окончательного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.