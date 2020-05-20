Подписание закона о банках и меморандум с МВФ состоится в ближайшее время - Зеленский

20 мая 2020 г. 11:08
Источник: РБК-Украина
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае. Он отметил, что одобрит закон о банках в ближайшее время. Об этом глава государства сказал в ходе своей пресс-конференции.

"Сейчас я подпишу банковский закон... Мы подпишем этот меморандум. И я уверен, что мы подпишем его в мае. Затягивать нельзя. Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или после завтра. Возможно, сегодня. Двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись", - заявил Зеленский.

 

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