Подписаны финансовые соглашения по дальнейшему строительству метро в Харькове

11 декабря состоялась церемония подписания соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Президентом Украины было определено уполномоченное лицо для подписания – Министр финансов Украины Александр Данилюк., сообают в прес-службе ХОГА.

«Ресурсы для дальнейшего строительства Харьковского метрополитена предоставят ЕБРР и ЕИБ, - отметила глава ХОГА. - Спасибо Президенту Украины, правительству и международным финансовым организациям за поддержку развития региона».

По информации Юлии Светличной, всего на строительство метро, в соответствии с подписанными соглашениями, направят около 330 млн евро: по 160 млн - от ЕБРР и ЕИБ и еще до 10 млн - из бюджета города Харьков.

Реализация проекта начнется после подписания соответствующих соглашений КП «Харьковский метрополитен» и горсоветом.