Пограничникам приказали готовиться к восстановлению контроля над ОРДЛО

Ключевой задачей Госпогранслужбы в настоящее время является подготовка к возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - сказал он.

ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса.

Задачи первого полугодия 2018 пограничники выполнили.

Троян отметил, что весомую роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - рассказал замглавы МВД.

Председатель ГПСУ Петр Цигикал, в свою очередь, заявил, что с задачами, возложенными на службу в первом полугодии, пограничники справились. Это касается и совместного контроля и патрулирования границы с Польшей и Молдовой, введения безвиза, введения биометрического контроля для граждан из стран риска.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков представил план деоккупации Донбасса по принципу постепенного возвращения под контроль Украины частей ОРДЛО, которое будет происходить с привлечением миротворцев.