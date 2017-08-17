Пограничники рассказали, что будут делать, если на границе появится Саакашвили

17 августа 2017 г. 16:25
Источник: Украинская правда
224 просмотра

Государственная пограничная служба откажет Михеилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогрансужбы Олег Слободян, комментируя намерения Саакашвили вернуться.

"Если границу пересекает человек, у которого недействителен документ, то соответственно такой документ изымается, а такому человеку отказывают в пересечении границы", - сказал Слободян.

Он уточнил, что если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина Украины теряет силу.

Как известно, накануне бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.