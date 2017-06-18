Полиция отпустила 5 задержанных на Марше равенства в Киеве

18 июня 2017 г. 16:16
Источник: Новое Время
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Правоохранители отпустили пятерых человек, которые принимали участие в митингах против Марша равенства.

Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство. Представители активистов сообщили, что этим людям выпишут штраф в 51 гривну.

Такое решение последние планируют обжаловать в суде, передает 112 Украина.

Как сообщалось, полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественный порядок в центре Киева.

Во время мероприятий по пресечению правонарушений в рамках Марша равенства в Киеве двое полицейских получили легкие травмы.

Как сообщила представительница оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник, в Киеве избили двух представителей ЛГБТ после Марша равенства. На одного из участников Марша напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе Петровки.

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