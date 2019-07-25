Полиция установила автора провокационного видео с Зеленским и грузовиком

Правоохранители установили автора видеоролика, в котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

Об этом сообщила команда президента в Фейсбук.

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»! Также была просьба в суд предоставить доступ к информации о предоставлении провайдером IP-адреса предполагаемого автора. Более того, это видео нашли на фейсбук-странице у того же предполагаемого автора», - говорится в сообщении.

«Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно, и виновные будут наказаны в ближайшее время. А мы, в свою очередь, будем рассказывать о развитии событий и сейчас просим максимальный репост», - добавили в команде Зеленского.

Напомним, во время избирательной кампании на президентских выборах в Telegram-канале «Європейське майбутнє України» появилось видео, в котором Зеленского сбивает фура, после этого на экране появляется изображение дорожки кокаина и надпись: «У каждого своя дорога». Позже в сети появилось продолжение - видео, на котором фура проезжает мимо Зеленского, а в конце появляется надпись "С ним все в порядке". После того, как фура проезжает, на людей сверху сыпется белый порошок.

В штабе Порошенко заявили о непричастности к провокационному видео. Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Также сообщалось об официальном запросе к Telegram на удаление провокационного ролика.