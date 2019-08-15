Политическая атака на Фельдман Экопарк не удалась - администрация

Политическая атака на Фельдман Экопарк, которая планировалась в Харьковском областном совете некоторыми цепляющимися за власть политиками, сегодня не состоялась – это стало известно из распространенного сегодня в СМИ заявления администрации мультикомплекса.

Так в Фельдман Экорпарк прокомментировали попытку вынести на рассмотрение сессии Харьковского областного совета проект решения об изменении названия регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк (намерение убрать из названия РЛП имя его основателя и мецената – Александра Фельдмана)

«Проект решения о «сокращении» названия Экопарка так и не появился в повестке дня сессии, - отмечается в заявлении. - Мы благодарны за это тем депутатам облсовета, которые выступили против этого политически ангажированного и юридически неправомерного решения, но в первою очередь мы говорим слова благодарности многим тысячам харьковчан и жителям других регионов, десяткам общественных организаций, которые присылали нам слова поддержки, присоединились к флешмобу за Фельдман Экопарк в соцсетях, выражали желание принять участие в пикете против переименования мультикомплекса.

Также в Региональном ландшафтном парке отметили, что в случае необходимости и дальше продолжат отстаивать имя мультикомплекса.

«Десятки тысяч простых людей, которые любят Фельдман Экопарк, готовы были показать власти, что по поводу переименования думают харьковчане. В случае продолжения нападок на имя Фельдман Экопарк, который именно благодаря усилиям мецената Александра Фельдмана по праву стал одним из главных туристических брендов Харьковской области, а также любых других действий с целью лишить харьковчан и гостей региона одного из их любимейших мест отдыха, которое успело стать признанным центром психосоциальной реабилитации детей, вынужденных переселенцев и воинов АТО, спасения редких видов животных, экозащиты, экообразования, воспитания культуры и толерантности, мы готовы проводить массовые акции протеста с привлечением десятков тысяч наших сторонников», - сказано в обращении.