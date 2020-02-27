Политические баталии на сессии облсовета: на устранение от власти бывших фаворитов ХОГА потратили более 4 часов

Первым вопросом повестки дня было досрочное прекращением полномочий первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко. Такое предложение появилось по требованию 48 депутатов, представителей «Оппозиционного блока» и экс-фракции «Возрождение».

Однако чем именно их вдруг не устроил Коваленко, депутаты говорить не стали, наоборот - рассыпались комментариями о его профессионализме. В ответ представители другого лагеря отказались голосовать по этому вопросу, назвав его политическим.

Василий Повар, фракция «Оппозиционный блок»

Є регламент, й відповідно до діючого регламенту - якщо 1/3 діючих депутатів подає питання, воно повинно виноситись на сесію.

Татьяна Бедняк, фракция «Самопомощь»

Воно не відображає жодної мотивації, тому фракція "Самопоміч" не буде приймати участі у голосуванні. Ми не маємо жодного уявлення, які претензії до роботи.

Политическим, уже под давлением депутатов, требующих разъяснений, назвал его и сам Коваленко.

Виктор Коваленко

Жодної претензії до мене як до першого заступника голови облради не було, звернення письмового та усного - також, ми процювали в комісіях, тому я вважаю, що це питання чисто політичне, яке не стосується моїх професійних навичок.

«Продавить» решение противникам Коваленко не удалось, в голосовании приняли участие только 68 депутатов и только 52 проголосовали "за". 9 голосов так и не хватило.

Еще почти час депутаты потратили на переформатирование депутатских комиссий и избрание руководителя для той, из состава которой вышла Юлия Светличная. Все вылилось в перепалку, прекратить которую попытался губернатор.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Ви ж пам`ятаете, як вас ламали через коліно, як ви приходили, й знали, як буде проголосовано, як вас стягували у группу відповідно, у вас наразі є можливість вільно діяти, покласти руку на серце и сказати - просили вас голосувати чи ні за кадрові питання, що зараз відбувається? Я зараз звертаюсь до тих, хто мені розповідав, що попоредники, зокрема Райнин, ви можете тут розповісти, як Ігор Райнін ломав через відповідні кримінальні провадження, переслідування. Вся країна повинна знати, що тут відбувалось. Чому у вас не хватає сміловості. Може хтось скаже, хто отримував гроші за вирубані ліси?

Впрочем, отзыва губернатор не нашел, процедурные вопросы так и не решили и перешли к экономическим.