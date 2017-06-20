Польша и Швеция заявили о поддержке продления санкций против России и помощь Украине

20 июня 2017 г. 17:15
Источник: Зеркало недели
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Главы правительств стран сказали о возможной реформе программы Восточного партнерства.

Премьер-министр Польши Беата Шидло и премьер Швеции Стефан Левен заявили о поддержке продления санкций против России до выполнения Минских соглашений. Премьеры также согласились о необходимости продолжения помощи Украине в реформировании страны.

Кроме того, страны выступают за изменение программы Восточного партнерства во время саммита в ноябре этого года.

Как сообщалось, Европейский Союз принял решение о продлении ограничительных мер против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года. Решение было принято во время встречи министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза продлят секторальные санкции против России, принятые из-за агрессии против Украины, на следующей неделе. Голосование за продление санкций пройдет во время саммита в Брюсселе 22-23 июня.

Напомним, что в среду, 14 июня, Сенат США почти единогласно поддержал поправку в законопроект о расширении санкций против Ирана, которая предусматривает усиление санкционного давления на Россию. Против проголосовали всего два сенатора.

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