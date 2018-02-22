Польша выступила за введение миротворцев на Донбасс

По вопросу введения миротворцев на Донбасс сложно достичь соглашения, но работа должна продолжаться, считают в Польше, призывая ООН активнее включаться в разрешение конфликта.

Польша поддерживает развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает в четверг, 22 февраля, PAP.

Чапутович отметил, что это важно для собственной безопасности Польши.

По словам Чапутовича, было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направив на этот участок миротворческие силы.

"По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается ... Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда", - сказал Чапутович.

Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях России за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

Ранее Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

Также ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов направить на Донбасс миротворцев при соответствующей договоренности между Украиной и Россией.