Польша запретит въезд Вятровичу

Польша начала процедуру введения запрета на въезд в отношении чиновника, который блокирует эксгумацию польских жертв в Украине, заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире "Польского радио". Судя по всему, речь идет о директоре Института национальной памяти Владимире Вятровиче.

"Глава польской дипломатии также заявил, что в деле чиновников, которые блокируют эксгумацию польских жертв в Украине, будет принято решение о запрете на их въезд в Польшу. Как отметил министр, такая процедура уже была начата по одному человеку. После ее завершения будет объявлено имя этого человека", - сообщает "Польское радио".

Ващиковский 4-5 ноября побывал во Львове с визитом. Он намерен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и рассказать ему о ситуации. Министр признался, что у него нет хороших новостей.

"Я хочу представить президенту то, что я видел, и то, что я слышал во Львове во время переговоров вчера и позавчера. Я могу только сказать, что у меня нет оптимистичных новостей для президента", - заявил Ващиковский.

В переговорах с местными должностными лицами, как отметил министр, "дела идут своим ходом, и они решаются". Нет также антипольских выступлений. Однако, как заявил Ващиковский, проблемы начинаются "где-то на центральном уровне".

"Российская агрессия не может быть отговоркой для того, чтобы не решать польско-украинские двусторонние вопросы", - добавил Ващиковский.

Напомним, ранее Ващиковский пригрозил создать список невъездных украинцев с "антипольской позицией" и добавил, что в него попадут и чиновники, "которые на административном уровне, по политическим мотивам, не допускают продолжения эксгумаций и восстановления польских мест памяти".

Мораторий на эксгумацию поляков в Украине был инициирован Институтом национальной памяти в конце апреля, в ответ на демонтаж памятника УПА в селе Грушовичи на востоке Польши. До этого в Польше были осквернены несколько украинских памятников. Наказания виновные не понесли.

Стоит отметить, что в июле прошлого года с украинскую группу Ot Vinta не пустили в Польшу из-за фото с красно-черным флагом.