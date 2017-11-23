Польский президент приедет в Харьков

23 ноября 2017 г. 13:38
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В декабре в Харькове ожидаем президентов Украины и Польши.

Как рассказали в пресс-службы ХОГА, об этом сообщила  глава ХОГА  во время открытия II Польско-украинского форума местного самоуправления в Харькове 23 ноября.

«Харьков становится хорошей площадкой для укрепления двусторонних отношений Украины и Польши. Уже второй год подряд мы проводим Украинско-польский форум по развитию местного самоуправления. Спасибо за это польским партнерам. Сотрудничество Украины и Польши укрепляется, и никакие провокации не способны рассорить наши дружеские народы, - подчеркнула Юлия Светличная. - В середине декабря ожидаем визит двух президентов - Украины и Польши - сюда, в Харьков».

Польско-украинский форум местного самоуправления проходит в Харькове второй год подряд. Участие в нем традиционно принимают руководители украинских ОТГ и польских гмин, а также эксперты, дипломаты и представители бизнеса обеих стран.

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