Польский президент приедет в Харьков

В декабре в Харькове ожидаем президентов Украины и Польши.

Как рассказали в пресс-службы ХОГА, об этом сообщила глава ХОГА во время открытия II Польско-украинского форума местного самоуправления в Харькове 23 ноября.

«Харьков становится хорошей площадкой для укрепления двусторонних отношений Украины и Польши. Уже второй год подряд мы проводим Украинско-польский форум по развитию местного самоуправления. Спасибо за это польским партнерам. Сотрудничество Украины и Польши укрепляется, и никакие провокации не способны рассорить наши дружеские народы, - подчеркнула Юлия Светличная. - В середине декабря ожидаем визит двух президентов - Украины и Польши - сюда, в Харьков».

Польско-украинский форум местного самоуправления проходит в Харькове второй год подряд. Участие в нем традиционно принимают руководители украинских ОТГ и польских гмин, а также эксперты, дипломаты и представители бизнеса обеих стран.