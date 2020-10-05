Полтава отказывается усиливать карантин пока государство не предоставит гарантии поддержки людей

Несмотря на то, что с понедельника Полтава официально находится в "оранжевой" зоне, в городе не будут вводить карантинные ограничения, пока государство не предоставит гарантии поддержки людей, завил секретарь горсовета Александр Шамота на пресс-конференции 5 октября.

По его словам, усиление карантина возможно только в том случае, если каждый пенсионер получит гарантии поддержки, каждый предприниматель компенсацию за простой, каждый полтавчанин – страхование от увольнения.

"Мы должны дать возможность людям работать. Транспорт должен работать в обычном режиме. Мы не должны ничего закрывать. Мы уже имели жесткий карантин, мы показали каким образом это все работает. Мы получили спад экономики, мы получили дыру в бюджете, безработицу и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать. Я считаю, что перед тем как вводить жесткий карантин, государство должно дать компенсатор для людей, которые будут выживать. Я категорически против жестких мер по уменьшению количества транспорта или закрытию любого предприятия на территории города", - отметил Шамота.

Он заявил, что "останавливать город повторно не намерен".

"Мы увидели к чему привел жесткий карантин - к массовой безработице, к массовому увольнению, к тому, что мы сейчас имеем дырку в бюджете 74 млн грн, которую нам никто не компенсирует. Я обращался к премьер-министру с просьбой уменьшить расходы в государственный бюджет, где 260 млн грн в год. Но нас не слышат и изъятия продолжаются. Город должен в этой истории как-то выживать", - добавил он.

По словам Шамоты, в Полтаве все больницы обеспечены средствами защиты и всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Он считает, что все заведения в городе должны работать, потому что каждое из них – это рабочие места. Остановка экономики не поможет в борьбе с COVID.

При этом Шамота отметил, что это его личное решение и он его не обсуждал с областной властью. Он призвал предпринимателей и перевозчиков не менять графики работы и анонсировал открытие горячей линии правовой помощи.

"Если на вас составили протокол за нарушение карантина, звоните по телефону 099 481 85 70 - наши профессиональные юристы помогут вам обжаловать его в суде", - отмечает Шамота.